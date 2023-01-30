Владислав Овчинский: Московский производитель материалов для печати начнет применять отечественные бумажные основы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Cтоличное предприятие «Артбум» начнет применять российское сырье для изготовления бумаг с термочувствительным покрытием. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Для развития импортозамещения московское предприятие «Артбум» перейдет на использование бумажных основ российского производства для выпуска термобумаги. Таким образом предприятие откажется от поставок зарубежных аналогов. Для этого уже в текущем году на территории завода будет возведен новый корпус площадью 220 квадратных метров, в котором установят дополнительное оборудование, — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, в новом цеху будут обрабатывать произведенные на российских комбинатах бумаги. В дальнейшем их будут использовать в качестве основ для термобумаги, которая широко применяется для печати кассовых чеков, в банкоматах и платежных терминалах, а также для факсов.

Как отметил представитель компании Дмитрий Мацкуляк, в 2022 году завод смог сохранить объем производства и ассортимент продукции, а также найти новых поставщиков и каналы поставок.

Кроме этого, предприятию также удалось расширить ассортимент продукции и разработать новые технологии производства, что позволило планомерно наращивать глубину переработки материалов в рамках импортозамещения и оптимизировать издержки.

Предприятие «Артбум» выпускает продукцию под торговой маркой Lomond и специализируется на производстве чековых лент для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящихся материалов для изготовления этикеток и наклеек, а также изделий для печати, в том числе специальных фотобумаг, чернил и матричных картриджей.