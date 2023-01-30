Крупное ДТП с участием семи автомобилей произошло на юго-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло массовое ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 30 января.

По предварительным данным, семь автомобилей столкнулись на пересечении МКАД с Рязанским проспектом.

Другая авария произошла накануне на внутренней стороне 29-го километра МКАД, где водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на остановочный павильон.

В этот же день автомобиль перевернулся в результате ДТП на 90-м километре МКАД. Инцидент произошел перед развязкой с Осташковской улицей. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение. После этого он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем.