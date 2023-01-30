Московская служба занятости назвала самые востребованные специальности в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В сфере промышленности в столице наблюдается высокий спрос на сотрудников. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Высокий спрос на персонал в промышленной отрасли — главный тренд 2023 года. Лучшие предприятия Москвы активно набирают в команды средне- и высококвалифицированных представителей рабочих профессий и специалистов инженерно-технического профиля, — отметил он.

Среди востребованных специальностей этого года — монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесари механосборочных работ, операторы станков с числовым программным управлением, сборщики, фрезеровщики, сварщики и специалисты по техническому контролю. В среднем зарплата представителей данных профессий составляет 150 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники могут воспользоваться такими бонусами, как добровольное медицинское страхование, квартальные и годовые премии по результатам работы, компенсация расходов на транспорт и питание, дотации на аренду жилья, льготные программы кредитования, а также абонементы в фитнес-клубы и многими другими, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Карьерные консультанты учебного центра «Профессионал», работающего в структуре столичной службы занятости, помогают горожанам подготовиться к встрече с работодателем и трудоустроиться в кратчайшие сроки. Специалисты центра поделились рекомендациями для эффективного и быстрого поиска работы.