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Стали известны подробности ДТП на МКАД на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Стали известны подробности ДТП на МКАД на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

В ДТП на МКАД на юго-востоке Москвы попали пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.

По данным ведомства, авария произошла на внутренней стороне 8-го километра МКАД. На месте работают оперативные службы города.

Момент столкновения попал в объектив камеры внешнего наблюдения.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги существенно затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Ранее появилась информация, что на юго-востоке столицы столкнулись семь автомобилей, однако официального подтверждения она не получила.

МКАД Район Выхино-Жулебино Москва ДТП Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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