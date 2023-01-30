Певец Леонтьев заплатит соседке 250 тысяч рублей за испорченный ремонт

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Суд обязал певца Валерия Леонтьева выплатить соседке снизу 250 тысяч рублей за испорченный ремонт. Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

Инцидент произошел в центре Москвы, где у артиста имеется квартира. Трубы и прочие сантехнические узлы в ней, судя по всему, вышли из строя. По оценкам экспертов, Леонтьев не следил за состоянием коммуникаций в квартире, когда жил в России. Позже он переехал в США. В этот момент в жилище Леонтьева прорвало трубу, потоки воды повредили ремонт соседке снизу.

По словам пострадавшей, у нее отслоилась водная краска, на потолке появились черные пятна, а от стен отошла венецианская штукатурка. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Суд рассмотрел иск без участия Леонтьева, так как он на данный момент находится в США. Согласно постановлению, певец обязан выплатить соседке снизу 225 329 рублей за повреждение ремонта, а также еще 20 тысяч за моральный вред, сообщил Telegram-канал Mash.

Другого музыканта, Гарика Сукачева, суд заставил заплатить более полумиллиона рублей. Дело в том, что артист просрочил оплату ЖКХ.