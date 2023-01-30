Почти 1,7 тысячи семей из ЮАО переехали в новые квартиры по реновации в 2022 году

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Почти 1,7 тысячи семей получили квартиры в рамках программы реновации на юге столицы в прошлом году. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Программа реновации в Южном административном округе стартовала в восьми районах. Квартиры в 17 новостройках уже получили свыше 2,8 тысячи семей из 47 старых домов. Из них почти 1,7 тысячи семей заключили с департаментом городского имущества договоры в 2022 году, — рассказал он.

Чаще всего москвичи получали новое жилье в Царицыне, Бирюлеве Западном и Нагатинском Затоне. Так, около 1,2 тысячи семей стали обладателями квартиры в Царицыне, еще по 249 и 152 договора заключили в районах Бирюлево Западное и Нагатинский Затон.

Всего на юге города по программе реновации предстоит переселить 28,5 тысячи семей из 378 домов. До конца 2024 года 5,5 тысячи семей уже смогут переехать в новые квартиры.

Еще одна новостройка, построенная в рамках реновации, появится в Рязанском районе столицы. Дом будет состоять из трех корпусов, в которых расположится 564 квартиры.