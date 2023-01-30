Дом по программе реновации возведут на Рязанском проспекте

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Рязанский проспект, 49к1 Карта всех событий

В столичном районе Рязанский построят дом по программе реновации. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проектными решениями в квартирах предусмотрена полная внутренняя отделка с учетом постановления правительства Москвы, — поделилась председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

В частности, в квартирах специалисты поклеят обои, там уже оштукатурен и окрашен потолок, уложены ламинат и плитка, оборудована кухня, а также установлены сантехника и осветительные приборы. Дом будет состоять из трех корпусов, в них разместится 564 квартиры. Объект будет расположен по адресу Рязанский проспект, земельный участок 49, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве многоэтажного жилого дома по программе реновации в столичном районе Косино-Ухтомский. Объект будет состоять из двух восьмиэтажных корпусов с общей подземной автомобильной стоянкой.

27 января руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что специалисты построят 25,1 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации на территории бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе». Как уточняется, на территории бывшей промзоны планируется возвести свыше 250 тысяч квадратных метров современного жилья, часть из которой будет построена по программе реновации.