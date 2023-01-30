Мошенники украли у столичной пенсионерки 100 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Группа злоумышленников лишила пожилую жительницу юго-востока столицы 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 30 января.

По его словам, преступление произошло в районе Люблино. Местной жительнице на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась внучкой. Злоумышленница сообщила, что стала виновницей ДТП, и ей нужны деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

Затем 95-летней гражданке позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сказал, что нужно собрать все сбережения и передать их курьеру, иначе родственница отправиться за решетку. Обманутая пенсионерка так и поступила. В сумке, которую она отдала пособнику аферистов, было 100 тысяч рублей.

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Позже пострадавшая связалась с дочерью и выяснила, что с внучка в аварии не попадала. Пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний иностранец. На момент поимки у он уже успел потратить все похищенные деньги.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция продолжает розыск соучастников.

Другую группу аферистов судили в столице в четверг, 26 января. Мошенников, похищавших квартиры у пострадавших, отправили в колонию строгого режима.