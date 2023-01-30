Россиянам рассказали о длинных выходных в феврале

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Россиян ждут длинные выходные и короткая неделя в феврале. Об этом в понедельник, 30 января, рассказали в Роструде.

— В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля, — говорится в сообщении.

При этом 22 февраля также считается праздничным днем, в связи с чем его продолжительность для работающих россиян сократится на один час. Однако при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, будет рабочим днем, передает Telegram-канал ведомства.

До этого власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных. Так, жители столицы в этом году будут отдыхать: 8 марта (Международный женский день); 1 мая (Праздник Весны и Труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства). При этом дополнительными выходными назначены 24 февраля и 8 мая, так как 1 и 8 января выпадают на выходной день.