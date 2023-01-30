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Астролог посоветовала проявлять тактичность и избегать волнений в начале февраля

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог посоветовала проявлять тактичность и избегать волнений в начале февраля
Фото: shutterstock

Астролог Анна Лебеденко дала прогноз на неделю с 30 января по 5 февраля.

Эксперт отметила, что на этой неделе в отношениях парам лучше обратить внимание на общие интересы и цели. Сближению и укреплению союза будут способствовать дружелюбные беседы, понимание и сочувствие. Одиноким людям стоит присмотреться к своему окружению, чтобы не упустить счастье.

В карьере нужно проявлять тактичность, подвижность, любознательность, уметь поддерживать деловую беседу.

В конце недели стоит найти время для отдыха и восстановления. Необходим полноценный сон, а также контроль за давлением, передает «Радио 1».

До этого таролог Галина Янко рассказала, кому повезет в финансовой сфере в феврале. Так, Овнов в наступающем месяце ждет удача в финансовом плане. Они могут получить значительную прибавку к зарплате, передает издание argumenti.ru.

Астрологи убеждены, что рожденные под определенным знаком зодиака женщины по праву могут считаться самыми счастливыми, ведь они во всем соблюдают баланс.

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