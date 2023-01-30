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МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине
Фото: depositphotos

Американскому правительству стоит отказаться от поставок вооружения на Украину, если они действительно заботятся об украинском народе. Об этом в понедельник, 30 января, заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

— США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным, — поделилась дипломат.

По ее словам, США должны «прекратить наживаться на войне» и «ответственно способствовать деэскалации», а также создать условия для ведения мирных переговоров «заинтересованными сторонами», цитирует сообщение РИА Новости.

28 января генерал ВВС США Майк Минихан заявил, что Соединенные Штаты Америки могут вступить в войну с Китаем через два года. По его словам, Китай может установить контроль над Тайванем, воспользовавшись выборами президента в США в 2024 году. В связи с чем генерал попросил своих подчиненных доложить о мерах подготовки к боевым действиям с Китаем к концу февраля.

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