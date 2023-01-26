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L'Opinion: Совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у стран Запада

Араз Салехов
В мире
L'Opinion: Совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у стран Запада
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Планируется, что Россия, ЮАР и Китай проведут совместные военно-морские учения — такая возможность вызвала ярость у стран западного мира. Об этом пишет французская газета L'Opinion.

— Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине, — говорится в материале.

Россия хочет усилить свое влияние на африканском континенте, что в свою очередь доказывает — «попытки Запада изолировать Москву неэффективны», цитирует сообщение РИА Новости.

23 января министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. В Претории российский министр иностранных дел встретится с главой МИД страны Наледи Пандор. Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму РФ — Африка, который состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге.

Главный научный сотрудник института Африки РАН Владимир Шубин заявил, что Россия эффективно выстраивает сотрудничество с различными по политическому устройству и экономическому развитию государствами. По его словам, РФ готова сотрудничать с африканскими странами вне зависимости от их внутриполитических реалий. Объединение стран БРИКС становится все привлекательнее, чем западные блоки, добавил специалист.

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