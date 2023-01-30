Путин продлил на год срок госслужбы постоянному члену Совбеза РФ Сергею Иванову
Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы постоянному члену Совбеза РФ Сергею Иванову. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 января.
— В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу, — говорится в указе.
Документ вступил в силу в дату его подписания — 30 января 2023 года.
27 января российский лидер подписал закон, увеличивающий размер штрафов за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения порядка в суде. Согласно тексту документа, если гражданин не стал исполнять распоряжение судьи, то ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. В качестве альтернативы по-прежнему сохраняется административный арест на 15 суток.
12 января Путин назначил Рината Аляутдинова, ранее занимавшего пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД, постпредом РФ при ЮНЕСКО вместо дипломата Александра Кузнецова.