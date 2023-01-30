Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы постоянному члену Совбеза РФ Сергею Иванову. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 января.

— В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу, — говорится в указе.

Документ вступил в силу в дату его подписания — 30 января 2023 года.

27 января российский лидер подписал закон, увеличивающий размер штрафов за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения порядка в суде. Согласно тексту документа, если гражданин не стал исполнять распоряжение судьи, то ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. В качестве альтернативы по-прежнему сохраняется административный арест на 15 суток.

12 января Путин назначил Рината Аляутдинова, ранее занимавшего пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД, постпредом РФ при ЮНЕСКО вместо дипломата Александра Кузнецова.