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Аналитик Юшков оценил потери в случае отказа Турции от российского газа

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Юшков оценил потери в случае отказа Турции от российского газа
Фото: Unsplash

Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

В настоящее время Турция покупает более 20 миллиардов кубометров. Юшков отметил, что Москва бы не хотела потерять такого покупателя, несмотря на то, что Турция приобретает газ по более низкой цене. По словам эксперта, потеря Турции в качестве рынка сбыта нежелательна.

При этом Юшков считает, что заявления Турции о преодолении зависимости от импорта газа связаны с предстоящими выборами, на деле же Анкара не хочет отказываться от важного источника энергии. Кроме того, страна не увеличивает собственную добычу, передает НСН.

Ранее гендиректор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что страна намерена к 2030 году устранить зависимость от поставок «голубого» топлива, передает РИАМО.

Почему газ так стремительно подешевел и поможет ли это европейцам справиться с энергетическим кризисом — в материале «Вечерней Москвы».

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