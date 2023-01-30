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Картаполов подтвердил действие отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Лейла Алиева
Общество
Картаполов подтвердил действие отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов с детьми до 16 лет продолжает действовать в стране. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили, — отметил он.

Согласно директиве, от частичной мобилизации освобождаются мужчины, у которых есть трое детей в возрасте до 16 лет, передает ТАСС.

Недавно в СМИ появилась информация об отмене пункта директивы Генштаба армии от 4 октября 2022 года об отсрочках для отцов многодетных семей с тремя детьми. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила эту информацию.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми.

До этого депутат комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев заявил, что на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации.

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