Москвич ограбил пенсионерку у станции «Окская» Некрасовской линии

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Некрасовская линия, метро Окская Карта всех событий

Мужчина ограбил пенсионерку в переходе на станцию метро на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 30 января.

По его словам, преступление произошло у станции «Окская» Некрасовской линии. У двери вестибюля на 65-летнюю женщину напал мужчина и отобрал сумку, в которой находились документы, телефон и личные вещи. Злоумышленнику удалось скрыться. Ущерб от его действий превысил пять тысяч рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемого задержали на северо-востоке столицы. Им оказался 41-летний местный житель. По его словам, телефон он успел сдать в скупку, а сумку с остальным содержимым выбросил недалеко от места преступления. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

По словам Васенина, вещи пенсионерки были обнаружены, в скором времени они будут возвращены владелице.

Другого грабителя полицейские задержали в подмосковном городском округе Раменское. Ранее судимый 31-летний житель Владимирской области за один вечер ограбил двух девушек.