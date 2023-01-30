Москвич ограбил пенсионерку у станции «Окская» Некрасовской линии
Мужчина ограбил пенсионерку в переходе на станцию метро на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 30 января.
По его словам, преступление произошло у станции «Окская» Некрасовской линии. У двери вестибюля на 65-летнюю женщину напал мужчина и отобрал сумку, в которой находились документы, телефон и личные вещи. Злоумышленнику удалось скрыться. Ущерб от его действий превысил пять тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемого задержали на северо-востоке столицы. Им оказался 41-летний местный житель. По его словам, телефон он успел сдать в скупку, а сумку с остальным содержимым выбросил недалеко от места преступления. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
По словам Васенина, вещи пенсионерки были обнаружены, в скором времени они будут возвращены владелице.
Другого грабителя полицейские задержали в подмосковном городском округе Раменское. Ранее судимый 31-летний житель Владимирской области за один вечер ограбил двух девушек.