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Более миллиарда кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году

Лейла Алиева
Город
Более миллиарда кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году
Фото: Unsplash

За прошедший год в столице подготовили свыше миллиарда кубометров питьевой воды. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Их сегодняшних мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей, — отметил он.

По словам Бирюкова, в столице активно внедряются новейшие высокоэффективные технологии, которые повышают качество воды, в их числе озонирование с сорбцией на активированном угле. Кроме того, на всех этапах пути к потребителю качество питьевой воды проходит строгий контроль: по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям ее анализируют специалисты, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Свыше 2,5 миллиона анализов качества столичной воды было проведено в минувшем году. Контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов.

Петр Бирюков Москва Вода
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