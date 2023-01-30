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Приметы и советы

Токсиколог объяснил, чем опасны подгоревшие блюда

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Токсиколог объяснил, чем опасны подгоревшие блюда
Фото: Unsplash

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, можно ли есть подгоревшую еду.

Он пояснил, что в подгоревшей корочке образуется вещество под названием акриламид. Оно является опасным химическим веществом и входит в число канцерогенов.

— Поэтому все обгоревшие части блюда нужно убирать, обрезать, но в идеале выкидывать блюдо целиком, — отметил специалист в комментарии aif.ru.

Акриламид негативно воздействует на гормональный фон, может способствовать развитию онкологических заболеваний. Негативное воздействие это вещество также может оказать на систему желудочно-кишечного тракта, особенно на печень и поджелудочную.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала, как снизить нагрузку на печень и поджелудочную. По ее словам, питание должно быть щадящим, а блюда должны быть термически обработаны. Кроме того, блюда не должны быть многокомпонентными, передает РИАМО.

При повышенной чувствительности желудка есть ряд продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

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