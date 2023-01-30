Москвичи выберут новые сферы в раздел платформы «Город идей»

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Голосование «Совершенствуй Москву с «Городом идей» стартовало в проекте «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках голосования москвичи смогут предложить новые сферы сбора идей жителей по развитию города для раздела «Предложить идею». На выбор предложены такие сферы, как спорт, экология или волонтерство. Также можно предложить свой вариант ответа.

После этого участник сможет отметить конкретные направления сферы, по которым он хотел бы поделиться идеями. Так, в сфере спорта можно выделить оснащение и функциональность спортплощадок, развитие сезонных видов спорта, спортивно-досуговые мероприятия.

А тем, кто выбрал сферу экологии, будут доступны темы развития культуры осознанного потребления, переработки отходов, организации гаражных распродаж и другие, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

За прошедший год пользователи проекта «Активный гражданин» приняли участие более чем в 900 голосованиях. На платформе «Город идей» было организовано семь тематических проектов, а с помощью портала «Наш город» было решено более миллиона вопросов горожан.