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Десять новостроек по реновации передадут под заселение до конца марта

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Десять новостроек по реновации передадут под заселение до конца марта
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В шести округах столицы до конца марта планируется передача под заселение 10 новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— До конца марта 2023 года в шести округах столицы планируется передать под заселение 10 новостроек по программе реновации. Новые дома начнут заселяться в девяти районах Центрального, Северо-Восточного, Южного, Юго-Восточного, Юго-Западного и Зеленоградского административных округов, — сказал он.

Левкин отметил, что в новые квартиры переедут около шести тысяч жителей. Всего с начала реализации программы реновации передали под заселение 218 стартовых домов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столичном районе Рязанский построят дом по программе реновации. В квартирах на текущий момент уже оштукатурен и окрашен потолок, уложены ламинат и плитка, оборудована кухня, а также установлены сантехника и осветительные приборы.

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