Проще, чем кажется: как сделать перерасчет за ЖКУ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно сделать при разных условиях: например, если вы на длительное время покинули квартиру. Москвичам рассказали, по каким коммунальным услугам можно сделать перерасчет, как подать соответствующее заявление и какие документы для этого потребуются.

По каким услугам можно сделать перерасчет:

— холодное и горячее водоснабжение;

— водоотведение (если вы делаете перерасчет за холодное и горячее водоснабжение);

— газ и электричество (исключение — коммунальные услуги по газоснабжению в части отопления).

Какие документы нужны для перерасчета:

— заявление о перерасчете, которое можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» (в случае если начисление платежей за ЖКУ в вашем доме ведет ГБУ МФЦ) или в управляющей компании;

— акт обследования, который подтверждает, что в квартире или в доме нельзя установить индивидуальный счетчик, если квартира ваша, или же общий, если квартира коммунальная (для оформления акта необходимо обратиться в свою управляющую компанию);

— документ, который подтверждает факт и длительность вашего отсутствия. Оформление перерасчета будет возможно в том случае, если вы или хотя бы один из членов вашей семьи, зарегистрированный дома, отсутствовали дольше пяти дней (без учета дней отъезда и прибытия).

Какими документами можно подтвердить свое отсутствие:

— копией командировочного удостоверения или решения, приказа, распоряжения либо справкой о служебной командировке с приложенными копиями проездных билетов;

— справкой, которая подтверждает, что вы находились на лечении в санатории, больнице и тому подобное;

— билетами на самолет, поезд и тому подобное, оформленными на ваше имя (если в них указывается Ф. И. О.), или их заверенными копиями;

— счетами за проживание в гостинице, хостеле и тому подобное или их заверенными копиями;

— выданным регистрирующим органом документом о временной регистрации по месту пребывания или его заверенной копией;

— справкой от организации вневедомственной охраны, где указан период, в течение которого в вашем жилье никого не было и оно непрерывно находилось под охраной;

— справкой о нахождении в учебном заведении, детском доме, школе-интернате, специальном учебно-воспитательном или другом детском учреждении с круглосуточным пребыванием;

— справкой из консульства или дипломатического представительства Российской Федерации, подтверждающей ваше пребывание за границей;

— заверенной копией загранпаспорта или другого документа, удостоверяющего вашу личность и содержащего отметки о выезде из страны и въезде в нее;

— справкой из дачного, садового, огороднического товарищества о вашем временном пребывании на даче;

— другими документами, которые, по вашему мнению, подтверждают факт и длительность вашего отсутствия.

Где подать заявление о перерасчете:

— в центре госуслуг «Мои документы» (при начислении платежей за ЖКУ в вашем доме ГБУ МФЦ), если для оплаты ЖКУ вы получаете ЕПД;

— в вашей управляющей компании, если для оплаты ЖКУ вы получаете квитанцию от УК;

— в ресурсоснабжающей организации, если у вас с последней заключен прямой договор и квитанции на оплату вы получаете от нее.