Проще, чем кажется: как сделать перерасчет за ЖКУ
Сюжет:Проще, чем кажется
Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно сделать при разных условиях: например, если вы на длительное время покинули квартиру. Москвичам рассказали, по каким коммунальным услугам можно сделать перерасчет, как подать соответствующее заявление и какие документы для этого потребуются.
По каким услугам можно сделать перерасчет:
— холодное и горячее водоснабжение;
— водоотведение (если вы делаете перерасчет за холодное и горячее водоснабжение);
— газ и электричество (исключение — коммунальные услуги по газоснабжению в части отопления).
Какие документы нужны для перерасчета:
— заявление о перерасчете, которое можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» (в случае если начисление платежей за ЖКУ в вашем доме ведет ГБУ МФЦ) или в управляющей компании;
— акт обследования, который подтверждает, что в квартире или в доме нельзя установить индивидуальный счетчик, если квартира ваша, или же общий, если квартира коммунальная (для оформления акта необходимо обратиться в свою управляющую компанию);
— документ, который подтверждает факт и длительность вашего отсутствия. Оформление перерасчета будет возможно в том случае, если вы или хотя бы один из членов вашей семьи, зарегистрированный дома, отсутствовали дольше пяти дней (без учета дней отъезда и прибытия).
Какими документами можно подтвердить свое отсутствие:
— копией командировочного удостоверения или решения, приказа, распоряжения либо справкой о служебной командировке с приложенными копиями проездных билетов;
— справкой, которая подтверждает, что вы находились на лечении в санатории, больнице и тому подобное;
— билетами на самолет, поезд и тому подобное, оформленными на ваше имя (если в них указывается Ф. И. О.), или их заверенными копиями;
— счетами за проживание в гостинице, хостеле и тому подобное или их заверенными копиями;
— выданным регистрирующим органом документом о временной регистрации по месту пребывания или его заверенной копией;
— справкой от организации вневедомственной охраны, где указан период, в течение которого в вашем жилье никого не было и оно непрерывно находилось под охраной;
— справкой о нахождении в учебном заведении, детском доме, школе-интернате, специальном учебно-воспитательном или другом детском учреждении с круглосуточным пребыванием;
— справкой из консульства или дипломатического представительства Российской Федерации, подтверждающей ваше пребывание за границей;
— заверенной копией загранпаспорта или другого документа, удостоверяющего вашу личность и содержащего отметки о выезде из страны и въезде в нее;
— справкой из дачного, садового, огороднического товарищества о вашем временном пребывании на даче;
— другими документами, которые, по вашему мнению, подтверждают факт и длительность вашего отсутствия.
Где подать заявление о перерасчете:
— в центре госуслуг «Мои документы» (при начислении платежей за ЖКУ в вашем доме ГБУ МФЦ), если для оплаты ЖКУ вы получаете ЕПД;
— в вашей управляющей компании, если для оплаты ЖКУ вы получаете квитанцию от УК;
— в ресурсоснабжающей организации, если у вас с последней заключен прямой договор и квитанции на оплату вы получаете от нее.