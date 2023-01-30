16-летняя девушка решила отомстить другу и ударила его ножом в шею

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Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

В Москве 16-летняя девушка подверглась сексуальному насилию со стороны 17-летнего знакомого и в отместку ударила его ножом в шею. Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

По предварительным данным, 28 января в квартире молодого человека на улице Тухачевского подростки поссорились. Вскоре на место происшествия прибыла карета скорой, и специалисты оказали юноше медицинскую помощь. При этом госпитализация ему не потребовалась: ранение в шею оказалось несерьезным.

В ходе разбирательств выяснилось, что девушка ударила пострадавшего ножом из-за того, что немногим ранее молодой человек надругался над ней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а в квартире подозреваемого был проведен обыск, сообщает «МК».

Похожее преступление произошло в Смоленской области. 45-летний мужчина вывез в лес на своей иномарке 17-летнюю девушку и изнасиловал ее.