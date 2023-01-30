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Два первых расселенных по реновации дома демонтировали в районе Черемушки

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два первых расселенных по реновации дома демонтировали в районе Черемушки
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, улица Гарибальди, 17к1 Карта всех событий

В районе Черемушки завершился демонтаж двух жилых домов, которые первыми расселили по программе реновации. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В районе Черемушки на юго-западе столицы завершен демонтаж первых двух расселенных домов, вошедших в программу реновации. Пятиэтажки располагались по адресу улица Гарибальди, дом 17, корпуса 1 и 2, — сказал он.

Левкин добавил, что на текущий момент на месте демонтированных домов организовали площадку, где будет проходить строительство нового здания. В него смогут переехать около 800 участников программы реновации. Сейчас специалисты заняты проектом дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Левкин сообщил, что в шести округах Москвы до конца марта планируется передача под заселение десяти новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации. Глава департамента отметил, что в новые квартиры переедут около шести тысяч жителей.

Район Черемушки Сергей Левкин Москва Реновация
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