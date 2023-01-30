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Дом по реновации в Донском районе передадут под заселение в первой половине 2023-го

Лала Манушакян

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Донском районе передадут под заселение в первой половине 2023-го
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Малая Тульская улица, 55/1 Карта всех событий

Новый дом по программе реновации в Донском районе передадут под заселение в первой половине 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы в понедельник, 30 января.

— В Донском районе на юге столицы введена в эксплуатацию первая новостройка по программе реновации по адресу улица Малая Тульская, дом 55, корпус 1. Планируется, что дом будет передан под заселение в первой половине 2023 года, — говорится в сообщении.

Новые квартиры там, как уточняется, получат свыше 400 горожан. По словам руководителя департамента Сергея Левкина, новостройка включает в себя 184 квартиры, две из которых полностью оборудованы для маломобильных граждан.

Также в шаговой доступности находятся станция метро «Тульская», два парка и Новоданиловская набережная. На территории вокруг жилого корпуса обустроили детскую и спортивную площадки.

Отмечается, что всего в Донском районе будет расселено 25 старых домов. Так, в новые квартиры переедут 4,9 тысячи москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Левкин сообщил, что в районе Черемушки завершился демонтаж двух жилых домов, расселенных первыми по программе реновации.

Строительство Жилье Сергей Левкин Реновация Донской район
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