В Минюсте описали порядок принятия решений о признании иноагентами

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Принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах. Об этом заявил замглавы Минюста Олег Свириденко в понедельник, 30 января.

— Все решения основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел, — сказал он.

Свириденко добавил, что при рассмотрении политической деятельности специалисты опираются на федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». С его помощью можно четко определить вид работы физических и юридических лиц.

Замминистра отметил, что в настоящее время ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о включенных в реестр иноагентах. Чаще всего она получена из открытых источников, цитирует Свириденко РИА Новости.

19 января правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Среди основных задач данного механизма обозначены предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах.