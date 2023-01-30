Авиакомпания «Победа» запустит в июне рейсы из Москвы в Бодрум

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Лоукостер «Победа» с 3 июня запустит прямое авиасообщение из столичного аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум, продажа билетов на направление уже открыта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 30 января.

— Лоукостер «Победа» открыл продажи билетов на рейс Москва — Бодрум. Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта Внуково, — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что с 1 сентября 2023 года рейсы по данному направлению будут выполняться ежедневно. В планах перевозчика в скором времени запустить полеты из Москвы в Даламан, а также из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул, сообщается на сайте «Победы».

С 28 января лоукостер «Победа» возобновил регулярное авиасообщение из Внукова в воздушную гавань Дубая «Аль-Мактум». Помимо этого, с 6 февраля самолеты будут вылетать пять раз в неделю, а с 21 февраля — ежедневно.