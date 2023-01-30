Семилетняя девочка пропала без вести в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде семилетняя девочка пропала без вести. Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

По предварительным данным, накануне вечером ребенок шла домой от подруги в одиночестве, но так и не дошла. Обычно девочку провожали, но в этот раз она пошла одна. Маршрут пропавшей прослеживается до реки Клязьма, лед на которой на данный момент не слишком прочен.

В поисках ребенка задействованы отряды добровольцев и водолазов, сообщил «МК».

Еще один ребенок пропал в Москве. Днем 24 января появилась информация о том, что на юго-востоке столицы 13-летний мальчик ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Та история закончилась хорошо, к следующей ночи подростка нашли живым.