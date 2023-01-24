На юго-востоке Москвы пропал 13-летний мальчик

Фото: Вечерняя Москва

В районе Марьино на юго-востоке Москвы ищут пропавшего мальчика. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника «ВМ», 13-летний мальчик между 15 и 16 часами вышел из дома по адресу: улица Верхние Поля, 49к1 и ушел в неизвестном направлении. При себе у него не было мобильного телефона. Пропавший ребенок был без шапки, при себе у него был черный рюкзак.

Всех, кто видел ребенка в последнее время или располагает информацией о местонахождении мальчика, просят связаться с его матерью по телефону +79854676237

Фото: Вечерняя Москва

В начале декабря в Бескудниковском районе Москвы искали пропавшую девочку. Она ушла в неизвестном направлении с неким мужчиной. К счастью, через некоторое время ребенка нашли и передали родителям.

2 сентября произошел похожий случай. В районе Раменки с детской площадки пропал двухлетний мальчик, который находился там с матерью. Вскоре случайный прохожий обнаружил малыша в Мосфильмовском пруду и вытащил его из воды.