Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве
На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.
Авария произошла на территории поселения Первомайское, на 39-м километре Киевского шоссе. После столкновения один из грузовиков опрокинулся на бок.
На месте происшествия работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по одной полосе из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одна авария произошла на юго-востоке столицы. На 8-м километре МКАД врезались пять автомобилей. Момент столкновения попал в объектив видеокамеры.