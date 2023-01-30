Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 35-й километр Карта всех событий

На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.

Авария произошла на территории поселения Первомайское, на 39-м километре Киевского шоссе. После столкновения один из грузовиков опрокинулся на бок.

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по одной полосе из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла на юго-востоке столицы. На 8-м километре МКАД врезались пять автомобилей. Момент столкновения попал в объектив видеокамеры.