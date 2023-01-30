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Минобороны России заявило о массовом применении амфетамина и метадона в ВСУ

Александр Афонин

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Минобороны России заявило о массовом применении амфетамина и метадона в ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Минобороны России располагает сведениями, согласно которым украинские военнослужащие неоднократно принимали метадон и амфетамин. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в понедельник, 30 января.

— Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона, амфетаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач, — сказал он.

Он добавил, что украинское законодательство запрещает оборот и транспортировку подобных препаратов в стране. При обнаружении соответствующих фактов человеку грозит лишение свободы сроком от 8 лет до 12 лет, передает слова Кириллова Telegram-канал Минобороны.

О применении различных препаратов украинскими военными сообщалось еще в декабре 2022 года. Тогда российский разведчик спецназа Западного военного округа сообщил, что один из солдат ВСУ смог уйти с поля боя с оторванной ногой. Тогда он предположил, что военнослужащий был под воздействием неизвестных препаратов.

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