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Минобороны России заподозрило США в причастности к возникновению COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Минобороны России заподозрило США в причастности к возникновению COVID-19
Фото: Unsplash

К возникновению коронавируса могут быть причастны США. Об этом в понедельник, 30 января, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

— Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов, — сказал военный.

По словам Кириллова, всего за два месяца до первых официальных сообщений о появлении COVID-19 в Китае Университет Джонса Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201.

На этих учениях, утверждает начальник РХБЗ, отрабатывались действия при пандемии теоретического коронавируса. Более того, согласно легенде учений, коронавирус передавался человеку от летучей мыши, цитирует Кириллова Telegram-канал Минобороны.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что начатые на Украине тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, проводимые США, являются очень тревожным знаком для всего мира.

Собеседник «ВМ» отметил, что в случае утечки вируса он может распространиться не только на территории Украины, но и России. Марков напомнил, что США запрещают проведение подобных экспериментов на территории своей страны во избежание распространения опасных инфекций.

Россия США Коронавирус Минобороны
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