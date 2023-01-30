Спасатели вытащили медведя из автомобильной покрышки в Подмосковье

Фото: пресс-служба МЧС

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Орлово Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники МЧС освободили 400-килограммового медведя Федю, который застрял в автомобильной покрышке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 30 января.

По данным спасателей, инцидент произошел в национальном конном парке «Русь», расположенном в Ленинском районе Московской области. Медведь по имени Федя играл с любимой покрышкой. В процессе этого 400-килограммовый зверь застрял в «игрушке» и не смог освободиться.

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На помощь косолапому пришли сотрудники отряда «Центроспас». Для безопасности животное погрузили в глубокий сон. Через семь минут покрышку аккуратно разрезали и освободили мишку.

Фото: пресс-служба МЧС России

Другое животное выручили сотрудники МЧС в районе Фрунзенской набережной. Домашняя собака во время прогулки прыгнула в ледяную воду Москвы-реки, но выбраться из нее самостоятельно не смогла. Животное на берег вытащил вовремя прибывший спасатель.