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Мужчина, напавший на полицейских на северо-востоке Москвы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, напавший на полицейских на северо-востоке Москвы, предстанет перед судом
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Широкая улица, 12Б Карта всех событий

Злоумышленники, причастные к драке у ТЦ «Фортуна» на северо-востоке города, предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 30 января.

По ее словам, одного из соучастников обвинили по статьям «Применение насилия в отношении представителей власти» и «Побои из хулиганских побуждений». 27-летний мужчина вину признал. Суд отправил его под домашний арест.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

Другому обвиняемому, 29-летнему бывшему сотруднику полиции, вменяют статью «Побои из хулиганских побуждений».

— На данный момент расследование завершено, прокурор направил уголовное дело в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Нефедова.

Происшествие, о котором идет речь, произошло ночью 22 января возле ТЦ на Широкой улице. Обвиняемые сперва избили сотрудника ресторана, расположенного в торговом центре «Фортуна». Пострадавший получил множественные удары руками и ногами.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

Когда на место прибыли сотрудники полиции, 27-летний мужчина оказал сопротивление и набросился с кулаками на стражей порядка. Несмотря на это, злоумышленник был задержан, а позже — арестован.

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