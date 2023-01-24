Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал мужчину, напавшего на полицейских на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, напавшего на полицейских на северо-востоке Москвы
Фото: shutterstock
Москва, Широкая улица Карта всех событий

Бабушкинский районный суд арестовал мужчину, напавшего на сотрудников полиции на крыльце торгового центра на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 24 января.

По ее словам, мужчину обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Во время допросов фигурант уголовного дела полностью признал свою вину.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 января у ТЦ «Фортуна» на Широкой улице. На крыльце здания подозреваемый подрался с нарядом полиции, который прибыл его задержать за излишне шумное и асоциальное поведение. В результате двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Мужчину задержали. По факту произошедшего глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После чего сотрудники ведомства направили в суд просьбу об аресте фигуранта.

Аресты Следственный комитет Район Северное Медведково Москва Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте