Суд арестовал мужчину, напавшего на полицейских на северо-востоке Москвы

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Москва, Широкая улица Карта всех событий

Бабушкинский районный суд арестовал мужчину, напавшего на сотрудников полиции на крыльце торгового центра на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 24 января.

По ее словам, мужчину обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Во время допросов фигурант уголовного дела полностью признал свою вину.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 января у ТЦ «Фортуна» на Широкой улице. На крыльце здания подозреваемый подрался с нарядом полиции, который прибыл его задержать за излишне шумное и асоциальное поведение. В результате двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Мужчину задержали. По факту произошедшего глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После чего сотрудники ведомства направили в суд просьбу об аресте фигуранта.