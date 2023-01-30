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Трубу горячего водоснабжения прорвало на востоке Москвы
Москва, улица Молдагуловой, 32 Карта всех событий
На востоке Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.
Авария произошла на улице Молдагуловой в районе дома № 32. В результате инцидента в обе стороны затруднено движение на участке дороги.
Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на месте ведутся оперативные работы по ликвидации последствий прорыва.
Похожая история произошла в Санкт-Петербурге. В результате прорыва трубы пострадал один человек, проходивший мимо коммуникаций в момент аварии. Мужчину госпитализировали.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как не навлечь на себя нищету 2 февраля Народный календарь. Какой напиток подарит здоровье 1 февраля Народный календарь. Почему нельзя переезжать 31 января Народный календарь. Как получить богатство 29 января Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни
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