Трубу горячего водоснабжения прорвало на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, улица Молдагуловой, 32 Карта всех событий

На востоке Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.

Авария произошла на улице Молдагуловой в районе дома № 32. В результате инцидента в обе стороны затруднено движение на участке дороги.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на месте ведутся оперативные работы по ликвидации последствий прорыва.

Похожая история произошла в Санкт-Петербурге. В результате прорыва трубы пострадал один человек, проходивший мимо коммуникаций в момент аварии. Мужчину госпитализировали.