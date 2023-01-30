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Трубу горячего водоснабжения прорвало на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Трубу горячего водоснабжения прорвало на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, улица Молдагуловой, 32 Карта всех событий

На востоке Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 30 января.

Авария произошла на улице Молдагуловой в районе дома № 32. В результате инцидента в обе стороны затруднено движение на участке дороги.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на месте ведутся оперативные работы по ликвидации последствий прорыва.

Похожая история произошла в Санкт-Петербурге. В результате прорыва трубы пострадал один человек, проходивший мимо коммуникаций в момент аварии. Мужчину госпитализировали.

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