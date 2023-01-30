Прохожий пострадал в результате прорыва трубы в Санкт-Петербурге

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Санкт-Петербурге в результате прорыва трубы пострадал один человек. Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

По предварительным данным, трубу прорвало в понедельник в районе полудня на Бассейной улице, недалеко от дома № 23. В тот момент рядом оказался мужчина. Прохожий получил ожоги от пара. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оказала ему первую помощь. От госпитализации мужчина отказался. Компания, обслуживающая тепловую сеть, пообещала помочь пострадавшему с лечением и реабилитацией.

Также будет возмещен ущерб, нанесенный автомобилям, стоявшим в районе прорыва.

Ремонт трубопровода будет завершен до конца понедельника. Как сообщило РИА Новости, перебоя в подаче тепла и горячей воды в дома не произойдет.

Другой прорыв трубы произошел в центре столицы. Коммуникации в квартире певца Валерия Леонтьева сгнили, и в результате прорыва залило водой жилище соседки певца. Суд обязал артиста возместить ущерб в размере почти 250 тысяч рублей.