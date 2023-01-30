Пригожин сообщил о готовности Валерии закончить карьеру в любой день

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Певица Валерия готова закончить свою карьеру в любой день, так как понимает, что успех всегда временный. Об этом сообщил музыкальный продюсер, супруг исполнительницы Иосиф Пригожин.

Окончание музыкальной карьеры Валерии не будет иметь для нее негативных последствий, подчеркнул он. По мнению продюсера, его жена — увлекающийся человек.

Она много времени проводит за чтением, изучает новые языки, философию и многое другое. Если же такой поворот событий все-таки произойдет, то Пригожин уверен, что у них все равно один путь. Во многом этому поспособствует одинаковая философия жизни.

— Мы понимаем, что у нас одна лодка, один корабль, и мы плывем в одном направлении. У нас с ней философия схожа. Безусловно, мне не хватает той начитанности, которая есть у нее, — сказал он.

Пригожин резюмировал, что они с Валерией дополняют друг друга, а в своей работе он как «торпеда» — так и будет продолжать, передает Пятый канал.

До этого Пригожин сообщил, что запрещает Валерии пользоваться услугами пластических хирургов и выступает против косметологических процедур для омоложения. По его словам, он любит ее любой и переживает, что какой-нибудь плохой специалист изуродует супругу.