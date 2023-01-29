Пригожин запрещает Валерии пластику и косметологические процедуры

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин запрещает жене певице Валерии пользоваться услугами пластических хирургов и выступает против косметологических процедур для омоложения. Об этом он сообщил на программе на канале НТВ «Секрет на миллион», которое посетил вместе с артисткой.

54-летняя Валерия рассказала, что держит себя в хорошей форме не только благодаря спорту. Но к радикальным методам преображения она пока не прибегала.

По словам знаменитости, она предпочитает «нетравматичные процедуры», после которых внешность не меняется, в основном это аппаратная косметология. Никаких филлеров. При этом певица не стала зарекаться, что в будущем, если понадобится, она не откажется и от помощи хирурга.

Но мужу звезды ее визиты к косметологам не нравятся. По его словам, он любит ее любой и боится, что какой-нибудь шарлатан изуродует супругу.

Валерия призналась, что раньше Пригожин даже сопровождал ее во время визитов к косметологам, чтобы контролировать ситуацию. Он следил, чтобы специалисты не перестарались, и артистка не потеряла природную красоту. Старость неизбежна, и взрослеть следует с достоинством, уверен продюсер.

7 января сообщалось, что сын и дочь Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная лишились двух квартир в Москве. Молодой человек два раза подавал в суд, чтобы вернуть жилье, но проиграл оба дела.