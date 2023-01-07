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Дети Иосифа Пригожина проиграли суд и лишились жилья в Москве

Юлия Курганова
Общество
Дети Иосифа Пригожина проиграли суд и лишились жилья в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сын и дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная лишились двух квартир в столице. Молодой человек два раза подавал в суд, чтобы вернуть жилье, но проиграл оба дела. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил Telegram-канал Mash.

Экс-супруга продюсера Елена заложила квартиры в 2019 году. Когда у нее не осталось средств на покрытие залога, микрокредитная организация забрала недвижимость. По словам Пригожина, оба объекта стоили по 100 миллионов рублей.

Дмитрий подал в суд два иска: против матери и организации. Он попросил признать сделки и их последствия недействительными и вернуть ему квартиры. Но суд посчитал аргументы сына Пригожина невесомыми. В настоящее время и Дмитрий, и Даная живут в съемной квартире.

Иосиф Пригожин и телеведущая Лера Кудрявцева устроили небольшую шуточную драку во время съемок шоу «Звезды сошлись». В своем Telegram-канале продюсер поделился кадрами, на которых он сидит с коллегой в студии. В шутливой форме звезды стали бить друг друга по голове.

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