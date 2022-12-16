Пригожин и Кудрявцева «подрались» во время съемок телешоу

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный продюсер Иосиф Пригожин и телеведущая Лера Кудрявцева устроили небольшую шуточную драку во время съемок шоу «Звезды сошлись».

В своем Telegram-канале продюсер поделился кадрами, на которых он сидит с Кудрявцевой в студии. В шутливой форме знаменитости стали бить друг друга по голове.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Иосиф Пригожин

— Умейте смеяться над собой и над любыми обстоятельствами. Мне кажется, мы сработались, — подписал видео Пригожин.

Еще одна знаменитость — телеведущая Анна Семенович подралась, но уже не в шутку, во время своего отпуска. По словам артистки, во время отдыха на дискотеке незнакомка толкнула ее и потом наступила на ногу. Семенович не стала терпеть и ударила в ответ. Однако конфликт быстро исчерпал себя и вышел на новый уровень. Как только девушки успокоились, они помирились.

До этого футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей и телеведущей. Он вспомнил случай, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась написанием заявления в полицию.