Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин и Кудрявцева «подрались» во время съемок телешоу

Лейла Алиева
Общество
Пригожин и Кудрявцева «подрались» во время съемок телешоу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный продюсер Иосиф Пригожин и телеведущая Лера Кудрявцева устроили небольшую шуточную драку во время съемок шоу «Звезды сошлись».

В своем Telegram-канале продюсер поделился кадрами, на которых он сидит с Кудрявцевой в студии. В шутливой форме знаменитости стали бить друг друга по голове.

Видео: Telegram / Иосиф Пригожин

— Умейте смеяться над собой и над любыми обстоятельствами. Мне кажется, мы сработались, — подписал видео Пригожин.

Еще одна знаменитость — телеведущая Анна Семенович подралась, но уже не в шутку, во время своего отпуска. По словам артистки, во время отдыха на дискотеке незнакомка толкнула ее и потом наступила на ногу. Семенович не стала терпеть и ударила в ответ. Однако конфликт быстро исчерпал себя и вышел на новый уровень. Как только девушки успокоились, они помирились.

До этого футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей и телеведущей. Он вспомнил случай, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась написанием заявления в полицию.

Знаменитости Лера Кудрявцева Иосиф Пригожин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте