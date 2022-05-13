«На меня написали заявление»: Дмитрий Тарасов рассказал о драке из-за Ольги Бузовой

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Футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей и телеведущей.

Он вспомнил случай, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась написанием заявления в полицию.

— У меня произошла драка в ресторане, и на меня подали заявление. Они оскорбили Олю. Мы разъехались, и после этого участковый звонил, потому что на меня было написано заявление. Меня учили, что лезть в конфликты не надо, но для меня есть честь, — рассказал Тарасов в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Ведущая Ксения Собчак упомянула в интервью, что ей стало известно о том, что Ольга Бузова через консьержа периодически вызывала полицию из-за семейных ссор, чтобы обращение не фигурировало в сводках, но Тарасов ответил, что то столкновение со стражами правопорядка было в их отношениях единственным.

— Смешно слышать, что это было дома, потому что мы дома, когда с Олей жили, только переодевались и выходили на работу. Дом как гостиница был. Это неправда, это вранье, — сказал Тарасов.

Ранее в интервью Ольга Бузова неоднократно говорила, что подвергалась домашнему насилию, при этом имен никогда не называла.

— Она Даву недавно тоже обвиняла в этом. И она где-то говорила про меня, что вызывала полицию. У нас были конфликты, но драться и чтобы полиция у нас была… Это бред, — прокомментировал футболист.

Ольга Бузова рассказала о том, что рассматривает возможность вернуться к своему бывшему молодому человеку. Она даже рассматривает вариант совместного путешествия с экс-бойфрендом по имени Тимофей, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения.