Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«На меня написали заявление»: Дмитрий Тарасов рассказал о драке из-за Ольги Бузовой

Анна Михалюк
Общество
«На меня написали заявление»: Дмитрий Тарасов рассказал о драке из-за Ольги Бузовой
Фото: Youtube / Осторожно:Собчак

Футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей и телеведущей.

Он вспомнил случай, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась написанием заявления в полицию.

— У меня произошла драка в ресторане, и на меня подали заявление. Они оскорбили Олю. Мы разъехались, и после этого участковый звонил, потому что на меня было написано заявление. Меня учили, что лезть в конфликты не надо, но для меня есть честь, — рассказал Тарасов в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Ведущая Ксения Собчак упомянула в интервью, что ей стало известно о том, что Ольга Бузова через консьержа периодически вызывала полицию из-за семейных ссор, чтобы обращение не фигурировало в сводках, но Тарасов ответил, что то столкновение со стражами правопорядка было в их отношениях единственным.

— Смешно слышать, что это было дома, потому что мы дома, когда с Олей жили, только переодевались и выходили на работу. Дом как гостиница был. Это неправда, это вранье, — сказал Тарасов.

Ранее в интервью Ольга Бузова неоднократно говорила, что подвергалась домашнему насилию, при этом имен никогда не называла.

— Она Даву недавно тоже обвиняла в этом. И она где-то говорила про меня, что вызывала полицию. У нас были конфликты, но драться и чтобы полиция у нас была… Это бред, — прокомментировал футболист.

Ольга Бузова рассказала о том, что рассматривает возможность вернуться к своему бывшему молодому человеку. Она даже рассматривает вариант совместного путешествия с экс-бойфрендом по имени Тимофей, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения.

Дмитрий Тарасов Ольга Бузова Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте