«У нас отличные отношения»: Бузова рассказала о вероятности возвращения к «бывшему»

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Певица Ольга Бузова призналась, что время от времени задумывается о перспективе возобновления романтических отношений с бывшим молодым человеком, с которым они остались хорошими друзьями.

По словам артистки, речь идет о мужчине по имени Тимофей. Бузова отметила, что, несмотря на расставание, они и сейчас могут отправиться в совместное путешествие. Новой попытке их отношений помешали сначала одна, а потом и вторая большая любовь исполнительницы.

— Я сама себе задаю этот вопрос периодически. В моей жизни не было такого, чтобы я спустя время так же сильно любила человека, как и тогда. У меня есть потрясающий бывший, с которым у нас отличные отношения. Периодически мы говорим друг другу: «Какие же мы дураки были, что любовь не сохранили», — цитирует звезду издание «Собеседник».

К слову, одним из прошлых возлюбленных артистки был блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава. Пара встречалась полтора года. В январе 2021 года Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.

В конце апреля Дава рассказал о новых отношениях, однако имени возлюбленной он раскрывать не планирует. По мнению поклонников Давы, его новой избранницей могла стать российская певица Мари Краймбрери. Блогер неоднократно оказывал артистке знаки внимания, а на шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1» и вовсе заявил, что Мари безумно красивая девушка.