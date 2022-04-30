Дава рассказал о новом романе после расставания с Бузовой

Фото: YouTube-канал DAVA

Блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, рассказал о новых отношениях.

По его словам, в настоящее время его сердце действительно занято, однако имя возлюбленной он раскрывать не планирует.

— Не хотел раскрывать имени. Девушке это было бы неприятно. Зачем? Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях, — заявил артист в эфире «Нового радио».

По мнению поклонников Давы, его новой избранницей могла стать российская певица Мари Краймбрери. Блогер неоднократно оказывал артистке знаки внимания, а на шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1» и вовсе заявил, что Мари безумно красивая девушка.

Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. В январе 2021 года Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.

Позже Дава раскрыл причину расставания с Бузовой. Он признался, что телеведущая поставила ему ультиматум и потребовала сделать выбор между ней и участием в шоу «Танцы со звездами». В этом проекте рэпер выступал с Дарьей Палей.