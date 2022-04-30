Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дава рассказал о новом романе после расставания с Бузовой

Полина Долганова
Общество
Дава рассказал о новом романе после расставания с Бузовой
Фото: YouTube-канал DAVA

Блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, рассказал о новых отношениях.

По его словам, в настоящее время его сердце действительно занято, однако имя возлюбленной он раскрывать не планирует.

— Не хотел раскрывать имени. Девушке это было бы неприятно. Зачем? Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях, — заявил артист в эфире «Нового радио».

По мнению поклонников Давы, его новой избранницей могла стать российская певица Мари Краймбрери. Блогер неоднократно оказывал артистке знаки внимания, а на шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1» и вовсе заявил, что Мари безумно красивая девушка.

Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. В январе 2021 года Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.

Позже Дава раскрыл причину расставания с Бузовой. Он признался, что телеведущая поставила ему ультиматум и потребовала сделать выбор между ней и участием в шоу «Танцы со звездами». В этом проекте рэпер выступал с Дарьей Палей.

Ольга Бузова Отношения Давид Манукян
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте