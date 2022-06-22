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«Она начала бычить»: Анна Семенович подралась в отпуске

Александр Афонин
Общество
«Она начала бычить»: Анна Семенович подралась в отпуске
Фото: Из личного архива Анны Семенович

Российская телеведущая Анна Семенович рассказала поклонникам о своем отдыхе. В ходе беседы актриса поделилась, что во время отпуска произошел не очень приятный инцидент.

По ее словам, это случилось во время отдыха на дискотеке. Сперва незнакомка толкнула ее и потом наступила на ногу. Семенович не стала терпеть и ответа долго не пришлось ждать.

— Я ей сделала замечание, а она начала бычить. Дрались недолго, в основном выдирали друг другу волосы, — сказала она.

Семенович добавила, что конфликт быстро исчерпал себя и вышел на новый уровень. Как только девушки успокоились, они помирились и даже подружились. Весь оставшийся отдых актриса и жительница Голландии пили алкоголь у бара и долго смеялись, передает Пятый канал.

До этого футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей и телеведущей. Он вспомнил случай, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась написанием заявления в полицию.

Отпуск Отдых Анна Семенович
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