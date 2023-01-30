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«Повод для торга»: политолог объяснил требования Украины о поставках подлодок

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Повод для торга»: политолог объяснил требования Украины о поставках подлодок
Фото: Минобороны РФ

Поставка ВСУ подводных лодок позволит правительству Украины почувствовать защиту своего побережья от операций ВМФ России. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов.

— Корабли ВМФ, которые достались Украине от СССР, как я понимаю, либо уничтожены, либо негодны для выхода в море. Вот они и хотят подводные лодки, чтобы получить какую-то гарантию того, что украинское побережье будет прикрыто от атаки российского флота, — сказал он.

Эксперт добавил, что, несмотря на это, поставки подлодок вряд ли будут реализованы. Они представляют собой сложнейшее устройство, для освоения которого требуется большее время, чем для тех же танков или самолетов.

Их передача, по мнению политолога, будет иметь смысл только при сопровождении экипажа, передает Пятый канал. Украина могла попросить подлодки в качестве «повода для торга», чтобы в случае отказа получить что-либо другое, резюмировал Светов.

С инициативой передать украинской стороне подводные лодки выступил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. В Twitter он написал, что Берлину следует предоставить Киеву партию подлодок, что поможет «выгнать российский флот из Черного моря».

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