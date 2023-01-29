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Мельник предложил Германии способ «выгнать флот России из Черного моря»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мельник предложил Германии способ «выгнать флот России из Черного моря»
Фото: YouTube / Jung & Naiv

Берлину следует предоставить Киеву партию подводных лодок, что поможет украинским вооруженным силам «выгнать российский флот из Черного моря». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в воскресенье, 29 января.

— Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря, — написал экс-посол в своем Twitter-аккаунте.

До этого Андрей Мельник разместил обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу, предложив ему отправить Киеву 93 истребителя Tornadо. Немецкий политик, комментируя его слова, высказал мнение, что просьбой замминистра иностранных дел Украины был бы доволен Степан Бандера.

25 января власти Германии все же решились осуществить поставки танков Leopard 2 Украине. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

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