Немецкий политик заявил, что просьба Мельника о поставке истребителей обрадовала бы Бандеру
Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Степан Бандера. Такое мнение высказал политик из Германии Даниэль Рой.
— Так приятно, что моя креативная идея о поставках немецких истребителей Tornado Украине спровоцировала масштабную дискуссию. Я рад, что Соединенные Штаты и Нидерланды поддержали бы поставки F-16, — написал украинский дипломат.
Также он призвал создать глобальную коалицию по вопросам истребителей.
— Бандера, наверняка, обрадовался бы вашей работе, — прокомментировал немецкий политик предложения Мельника.
Накануне замминистра иностранных дел Украины разместил в соцсети обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Киеву 93 истребителя Tornadо, передает РИА Новости.
3 января сообщалось, что запись о дне рождения Бандеры была удалена из официального аккаунта Верховной рады в соцсети Twitter. Пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов появился 1 января. Текст сопроводили фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета самого Бандеры.
* — организация признана террористической и запрещена в России.