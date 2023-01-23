Немецкий политик заявил, что просьба Мельника о поставке истребителей обрадовала бы Бандеру

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Просьбой заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника был бы доволен основатель ОУН* Степан Бандера. Такое мнение высказал политик из Германии Даниэль Рой.

— Так приятно, что моя креативная идея о поставках немецких истребителей Tornado Украине спровоцировала масштабную дискуссию. Я рад, что Соединенные Штаты и Нидерланды поддержали бы поставки F-16, — написал украинский дипломат.

Также он призвал создать глобальную коалицию по вопросам истребителей.

— Бандера, наверняка, обрадовался бы вашей работе, — прокомментировал немецкий политик предложения Мельника.

Накануне замминистра иностранных дел Украины разместил в соцсети обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Киеву 93 истребителя Tornadо, передает РИА Новости.

3 января сообщалось, что запись о дне рождения Бандеры была удалена из официального аккаунта Верховной рады в соцсети Twitter. Пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов появился 1 января. Текст сопроводили фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета самого Бандеры.

* — организация признана террористической и запрещена в России.