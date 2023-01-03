Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры

Евгений Белоусов
В мире
Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры
Фото: depositphotos

Запись о дне рождения Степана Бандеры была удалена из официального аккаунта Верховной рады в Twitter. Об этом стало известно во вторник, 3 января.

Пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов появился 1 января. Текст сопроводили фотографией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета самого Степана Бандеры.

Однако чествование украинского националиста возмутило польских политиков. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий высказал по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне и раскритиковав восхваление тех, кто ответственен за данные преступления.

Западные политики сделали геополитический выбор в пользу Украины, закрыв глаза на превращение Степана Бандеры в украинского национального героя. Такое мнение высказал 2 января сенатор Алексей Пушков.

В конце июня уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил Бандеру с Робином Гудом, который боролся за свободу с помощью сомнительных с точки зрения законности действий. Дипломат заявил тогда, что версия о связи Бандеры с фашистами ошибочна.

Украина Социальные сети Twitter Степан Бандера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте