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Запись о дне рождения Степана Бандеры была удалена из официального аккаунта Верховной рады в Twitter. Об этом стало известно во вторник, 3 января.

Пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов появился 1 января. Текст сопроводили фотографией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета самого Степана Бандеры.

Однако чествование украинского националиста возмутило польских политиков. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий высказал по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне и раскритиковав восхваление тех, кто ответственен за данные преступления.

Западные политики сделали геополитический выбор в пользу Украины, закрыв глаза на превращение Степана Бандеры в украинского национального героя. Такое мнение высказал 2 января сенатор Алексей Пушков.

В конце июня уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил Бандеру с Робином Гудом, который боролся за свободу с помощью сомнительных с точки зрения законности действий. Дипломат заявил тогда, что версия о связи Бандеры с фашистами ошибочна.