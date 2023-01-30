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Приметы и советы

Цены на аренду каршеринга значительно выросли в Москве в 2022 году

Александр Афонин
Город
Цены на аренду каршеринга значительно выросли в Москве в 2022 году
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

По итогам прошедшего года в Москве был замечен существенный рост цен на аренду автомобилей сервисов каршеринга. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на данные сервиса приема онлайн-платежей.

— Взлет цен вполне закономерен и связан с подорожанием обслуживания машин — из-за санкций на рынке есть дефицит некоторых запчастей. В основном это кузовные детали: крылья, фары и так далее. Эти части машины страдают чаще всего при попадании в ДТП, из-за чего возникают проблемы с покупкой запчастей, — говорится в сообщении.

Помимо этого, рост стоимости услуг связан с увеличением цен на сами автомобили. В связи с этим многие сервисы пополняют автопарки машинами китайского производства, что позволит избежать дальнейшего роста цен, передает «Москва 24».

До этого председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов и экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявили, что цены на услуги такси могут вырасти более чем на 20 процентов. Они отметили, что повышение стоимости связано с подорожанием топлива, запчастей, санкционных ограничений.

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