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В начале 1990-х Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором

Юлия Курганова
В мире
В начале 1990-х Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором
Фото: president.gov.ua

Первый президент РФ Борис Ельцин и другие руководители страны в начале 1990-х годов называли Украину «главным дестабилизирующим фактором». Однако они говорили, что в отношениях двух стран не будет «югославского сценария». Это сказано в рассекреченных в Соединенных Штатах документах.

Были обнародованы стенограммы двух первых встреч Ельцина с американским президентом Джорджем Бушем-старшим в 1992 году, депеши от госсекретаря Джеймса Бейкера, телеграммы посольства США в России и запись беседы с главным реформатором в экономической команде российского лидера Егором Гайдаром.

— Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина, — заявил Ельцин своему американскому коллеге на встрече в Кэмп-Дэвиде.

Он отметил, что речь идет о проживании на Украине 11 миллионов этнических русских и давлении, оказываемом украинскими националистами на занимавшего тогда пост президента страны Леонида Кравчука. Ельцин заверил Буша, что РФ не имеет «имперских амбиций и будет внимательна к обеспокоенностям других стран».

Гайдар в то время высказался, что преодоление двусторонних разногласий потребует много времени, но заверил президента США, что «югославского типа сценария в российско-украинских отношениях не произойдет», сообщает РИА Новости.

30 декабря 1922 года был образован Советский Союз. Занимавшая одну шестую часть земной суши советская империя оставила огромный след в мировой истории. Но все же, просуществовав почти 70 лет, она распалась. Произошло это по множеству причин. О пяти главных из них — в материале «Вечерней Москвы».

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